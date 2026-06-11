First Love is Never Returned(通称：ラブネバ)が、7月1日(水)に新曲「Passengers」をリリースすることが決定した。

全員が地元札幌に在住、社会人生活を過ごしながら音楽活動を続ける彼ら。最新曲「Passengers」は、彼らがシーンに登場した頃からの十八番である80’sシンセポップと90年代J-POPのエッセンスが色濃く反映されつつも、リズムトラックなどのニュアンスは最新のサウンドメイクで創り込んだ爽やかなナンバーだ。

また今作は、久しぶりに作曲と編曲のクレジットが「FLiNR」と記載されている。その名義に現れているように、本楽曲はここ最近の楽曲の中では、最もメンバーそれぞれのアイディアが自由にサウンドに散りばめられている。結果的に生み出されたのは、直近の彼らがポップスのど真ん中に挑戦する中で掴んだ瑞々しいサウンドの手触りの中で、聴き込むと各メンバーが持つミクスチャーな音楽的源泉を感じることができる、ラブネバらしいトラックとなった。

そしてメインのソングライターを務めたKazuki Ishida(Vo）が綴った歌詞は、札幌という街から全国に楽曲とライブを届けている彼ららしいもの。彼らは今月末、＜#FLiNR S/S TOUR 2026 「LEAP OUT」＞のファイナルとして、初となるSHIBUYA CLUB QUATTROでのワンマンライブを控える。そのワンマンに対して、『「未来」と「感謝」のライブにしたい』と語った想いが等身大に現れているような、自らを紙飛行機と捉え、さらにはリスナーを「乗客」として「未来」へ連れていくイメージも持った楽曲となっている。

なお、SHIBUYA CLUB QUATTRO公演では、バンド史上最も重大な発表も予定されているとのことだ。

＜#FLiNR S/S TOUR 2026 “LEAP OUT”＞

2026年7月24日 (金) 東京・Shibuya CLUB QUATTRO

料金：前売り一般 \4,500 学割\3,500

チケット

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