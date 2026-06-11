サイバーエージェントは6月23日、VTuberグループ「にじさんじ」より、オリジナルカード付き「にじさんじチップスvol.9 うすしお味」(253円)を全国のファミリーマート(一部店舗除く)、全国のアニメイト、ヴィレッジヴァンガード(一部店舗)、Cyber Goods Storeで発売する。「にじさんじチップスvol.9 うすしお味」(253円)○全46種のオリジナルカード付き同商品には、全46種のオリジナルカードの中からランダムで1枚がおまけとして付