10日夜、大阪の天王寺にある地下街で女性を襲ったとされる男2人は現在も逃走中です。 警察によりますと10日午後7時45分ごろ大阪のJR天王寺駅前の地下街で、外国人とみられる20代から30代くらいの女性が男2人に襲われ、首筋付近など複数箇所を刺されました。女性はトイレから出てきたところを襲われたとみられ、病院に搬送されましたが命に別状はないということです。 （目撃者）「きゃーという声が聞こえたので、振り向い