NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。小一郎と秀吉が播磨攻略に難渋する様子を描いた6月7日放送の第22回「播磨大誤算」では、戦国の世を生き抜く難しさを強烈に印象付けた。西国の毛利と対決するため、主君・織田信長（小栗旬）の命を受け、播磨攻略に乗り出した小