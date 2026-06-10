『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などを生み出した絵本作家ドクター・スースの代表作『The Cat in the Hat』が映画化！ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーション初の長編映画『キャット・イン・ザ・ハット』の日本公開日が12月25日（金）に決定！クリスマス公開決定にあわせて、メインビジュアルと予告編も解禁となった。 『キャット・イン・ザ・ハット』とは？新しい街への引っ越しに戸