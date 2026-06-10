ドクター・スース代表作『キャット・イン・ザ・ハット』12月25日（金）クリスマス公開決定！

『グリンチ』『ロラックスおじさんの秘密の種』などを生み出した絵本作家ドクター・スースの代表作『The Cat in the Hat』が映画化！ ワーナー・ブラザース・ピクチャーズ・アニメーション初の長編映画『キャット・イン・ザ・ハット』の日本公開日が12月25日（金）に決定！ クリスマス公開決定にあわせて、メインビジュアルと予告編も解禁となった。

『キャット・イン・ザ・ハット』とは？

新しい街への引っ越しに戸惑う姉弟の前に現れたのは、世界をカラフルにするネコ“キャット・イン・ザ・ハット”。モジャTHINGたちと巻き起こすハチャメチャな騒動の中で、想像力あふれる不思議な世界への冒険が始まる。笑いと驚き、そして少しの感動に包まれたファミリーファンタジー。

主人公のキャットの声を担当するのは、『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』、『バズ・ライトイヤー』のビル・ヘイダー。監督は、『カンフー・パンダ3』『ロン 僕のポンコツ・ボット』のアレッサンドロ・カルローニとエリカ・リヴィノハ。

『キャット・イン・ザ・ハット』予告編

今回解禁された予告映像では、失敗ばかりのお調子者キャットが最大の任務に挑む姿が描かれる。引っ越しに戸惑う姉弟ギャビーとセバスチャンを笑顔にするため、キャットは得意の想像力をフル回転。しかし、そのサービス精神と無限のひらめきは予想もしない大騒動へ――。不思議な仲間“モジャTHING”たちとともに、キャットは見たこともない世界へ観客を連れ出していく。

解禁されたメインビジュアルでは、トレードマークの赤白ボーダー帽子を被ったキャットを中心に、モジャTHINGたちが大集合。さらに、想像力の世界に住む個性豊かな仲間たちも描かれ、本作ならではのワクワク感あふれるビジュアルとなっている。世界をカラフルにするネコと、モジャTHINGたち。笑いあり、驚きあり、そして少し心が温かくなる――。この冬、家族みんなの心をカラフルにする、新たなファンタジー・アドベンチャーが幕を開ける。

『キャット・イン・ザ・ハット』は2026年12月25日（金）クリスマス公開！

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.