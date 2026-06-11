TOMORROW X TOGETHERが6月10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞に出演した。同祭典のオフィシャルレポートをお届けしたい。＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞は、Mrs. GREEN APPLE が立ちあげた新しいエンタテインメントメディアで、ライブやフェスとは異なり、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーだ。今年で2回目となる同祭典は6月10