TOMORROW X TOGETHERが6月10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞に出演した。同祭典のオフィシャルレポートをお届けしたい。

＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞は、Mrs. GREEN APPLE が立ちあげた新しいエンタテインメントメディアで、ライブやフェスとは異なり、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショーだ。今年で2回目となる同祭典は6月10日と6月11日に神奈川のKアリーナ横浜で開催され、TOMORROW X TOGETHERは1日目の6月10日に出演した。

グリーンカーペット

まずTOMORROW X TOGETHERは、全員黒で揃えたスーツ姿でグリーンカーペットに颯爽と登場し、メディアのフォトコールに応じた。グリーンカーペットを歩いた感想を聞かれたBEOMGYUは、「ほんとに暑いです！ 汗がびしょびしょ！ 最近覚えた日本語です！」と笑顔を交えてコメントし、さらに今回の参加にあたり「すぐに目の前でアーティストのステージが見られることがとても楽しみで、刺激になると思います。僕たちのステージも楽しみにしていてください」とショーへの期待と意気込みを伝えた。

本番のステージでは、白と黒のシックな衣装に着替えたTOMORROW X TOGETHERは、まず8thミニアルバム『7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns』タイトル曲の「Stick With You」を披露。「お互いの音楽やカルチャーを讃えあう祭典というコンセプトを持った素敵な場所で、僕たちの音楽をみなさんに届けることができて幸せ」と出演の喜びを語った。続いて6thミニアルバム『minisode3: TOMORROW』収録曲で“また明日会おう”という約束が綴られた「I’ll See You There Tomorrow」を披露し、会場を明るい雰囲気で包んだ

そして、「この場所で披露することがとてもドキドキする曲。素敵な曲をプレゼントしてくださり、あらためてありがとうございます」と感謝を伝え、1stアルバム『STILL DREAMING』の収録曲で、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が提供した「Force」を披露すると、会場は一体感に包まれた。

また同祭典内では、TOMORROW X TOGETHERを代表してTAEHYUNが、プレゼンターとして自身と音楽についてのスピーチも行った。その中で「音楽には心と心をひとつに繋いでくれる不思議な力があります。しかしどんなに素晴らしい音楽が生まれても、それを聴いてくれる“誰か”がいなければ、音楽は完成しません。僕たちの音楽に共鳴し、同じ景色を見て、僕たちの音楽を完成させてくれるのが、ファンであるMOA(ファンダム名)のみなさんです」と語り、「MOAが僕たちの音楽を愛してくれるからこそ、僕たちTOMORROW X TOGETHERが今日ここにいます。僕たちの音楽が世界中のMOAの日常を共にし、時には支えになっていたとしたら、これ以上の幸せはありません」とMOAへの感謝の気持ちを伝えた。

TOMORROW X TOGETHERは、デビュー7周年を記念したスペシャルコンサート＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞を開催中で愛知、千葉公演に引き続き、6月16日および17日にマリンメッセマリンメッセ福岡A館、23日および24日に兵庫のGLION ARENA KOBEで開催する。

撮影◎@ogata_photo(グリーンカーペット)／田中聖太郎写真事務所(ステージ)

■番組『Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026』

放送日時：今夏放送・配信予定 ※詳細後日発表

※放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり

▼出演：DAY-1

Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき♡宣伝部 / ORANGE RANGE / s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER

▼出演：DAY-2

Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上白石萌音 / マキシマム ザ ホルモン (※ライブ演奏シーンの放送・配信なし) / ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS

収録日：2026年6月10日および11日

収録場所：神奈川・Ｋアリーナ横浜

▶WOWOW番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/ ▼TVer配信決定

https://tver.jp/series/sr8sdx0tge?utm_campaign=official_other_variety2026&utm_medium=referral&utm_source=t.co

https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/ DAY-1 DAY-2

■＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞

【愛知公演】

5月23日(土) IGアリーナ

open15:30 / start17:00

5月24日(日) IGアリーナ

open14:30 / start16:00

【千葉公演】

5月27日(水) LaLa arena TOKYO-BAY

open18:00 / start19:00

5月28日(木) LaLa arena TOKYO-BAY

open17:00 / start18:00

【福岡公演】

6月16日(火) マリンメッセ福岡 A館

open17:30 / start19:00

6月17日(水) マリンメッセ福岡 A館

open16:30 / start18:00

【兵庫公演】

6月23日(火) GLION ARENA KOBE

open18:00 / start19:00

6月24日(水) GLION ARENA KOBE

open17:00 / start18:00

▼チケット

・指定席：16,000円(税込)

・プレミアムシート (アップグレードチケット)MOA Membership限定：27,000円(税込)

※指定席16,000円＋アップグレードチケット11,000円

※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可。

※別途プレイガイド手数料がかかります。

※プレミアムシートの一般販売予定はございません。

※各チケットの注意事項および詳細は特設サイトにてご確認ください。

▼＜2026 TXT MOA CON IN JAPAN＞特設サイト

https://www.hybejapan.events/txt/2026_moa_con_in_japan