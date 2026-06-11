2025年8月に結成から1年半で初のZeppワンマンをソールドアウトさせ、11月には1stフルアルバム『MEME』をリリース、2026年2月からは初の全国ツアーを行った4人組ガールズバンド・NEK!が、6月10日にデジタルシングル「FLiCK」でメジャーデビューを果たす。ラウドロックのテイストとポップネスを持ち合わせたサウンドに、ネットスラングなどを用いて現代の若者のリアルを投影した歌詞を乗せる“スラングロックバンド”として活動して