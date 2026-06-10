学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白が、アーティストデビューから約半年となる8月26日(水)に2ndシングル「Sugar Gravity」をリリースすることが発表された。前作では自身の名前の通り、真っ白なワンピースを纏った凛としたビジュアル、そして表題曲「Area」は力強いサウンドと“白く輝く私を見つけて”とアーティスト活動の始まりを高らかに宣言する様な楽曲だったが、一転、新たに解禁されたビ