学園アイドルマスター・十王星南役としても人気沸騰中の声優・陽高真白が、アーティストデビューから約半年となる8月26日(水)に2ndシングル「Sugar Gravity」をリリースすることが発表された。

前作では自身の名前の通り、真っ白なワンピースを纏った凛としたビジュアル、そして表題曲「Area」は力強いサウンドと“白く輝く私を見つけて”とアーティスト活動の始まりを高らかに宣言する様な楽曲だったが、一転、新たに解禁されたビジュアルではピンクの衣装を纏い、人形の様なキュートさを表現。

完全新曲となるタイトル曲「Sugar Gravity」をはじめ、2026年2月に開催した春咲暖とのツーマンライブ＜Luminous2026＞でサプライズ初披露され話題となった「Grow up」、そして「BFF」などが収録される。

6月8日(月)21時〜6月14日(日)23時59分の期間中にROCKET-EXPRESSでCDを予約すると「ビッグサイズジャケット」がもらえる他、SMA VOICE会員限定で「SMA VOICE限定絵柄トレカ」が付いてくる特典も用意されている。

さらに、2ndシングルのほかにも陽高真白の4大解禁として、TikTokアカウントの開設、そしてソニー・ミュージックアーティスツ所属声優＆アーティストのメンバーズサイト『SMA VOICE』内でのコンテンツページ「mashi-mallow」(読み：ましまろ)のオープンもサプライズ発表された。

そして、コンテンツページ開設を記念し、10月9日(金)には＜陽高真白 FANMEETING「mashi-mallow time vol.1」＞がNEW PIER HALLにて開催されることも伝えられた。今後の続報を楽しみにしたい。

2nd Single「Sugar Gravity」

2026年8月26日(水)発売

予約・購入：https://www.rocket-exp.com/hitaka_mashiro/

￥2,500(税抜価格 ￥2,273)

品番：SLRL-10185 1.Sugar Gravity

2.Grow up

3.BFF

4.Sugar Gravity -Instrumental-

5.Grow up -Instrumental-

6.BFF -Instrumental- 早期予約特典（受付期間：6/8〜6/14）

・「ビッグサイズジャケット」（240mm×240mm）

SMA VOICE限定特典

・SMA VOICE限定絵柄トレカ