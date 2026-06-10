パーソルキャリアは6月8日、「天職」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は2月4日〜10日、22歳〜59歳の正社員男女5,154人を対象にインターネットで行われた。「これは天職かも」と思えたことはある?調査によると、これまで「これは天職かも」と思えたことがある人は41.2%。天職に出会う人が一定数いる一方で、多くの人が必ずしも天職と感じられる仕事に就いているわけではないことが明らかに。そこで、あなたが思う「天