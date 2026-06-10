6月10日および11日の2日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜で行なわれる＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』2026＞が今夏、WOWOWにて放送／配信されることが発表となった。＜Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』＞は2025年、Mrs. GREEN APPLEが立ち上げたもの。ライブコンサートやフェスティバルとは異なり、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいタイプのエンタテインメントショーだ。各日ともに多彩なアーティ