「鎌ケ谷巧業デー」＆「鎌ケ谷総合病院プレゼンツ！鎌スタ健康祭」日本ハムは10日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで13日、14日に行われるファーム・リーグ、ロッテ戦で、ファンにはとっておきのスペシャルスポンサーデーを開催すると発表した。13日は今年で創立60周年を迎える「鎌ケ谷巧業デー」が実施され、先着1500人にここでしか手に入らないオリジナルTシャツがプレゼントされる。14日は「鎌ケ谷総合病院プレゼンツ！鎌ス