「鎌ケ谷巧業デー」＆「鎌ケ谷総合病院プレゼンツ！鎌スタ健康祭」

日本ハムは10日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで13日、14日に行われるファーム・リーグ、ロッテ戦で、ファンにはとっておきのスペシャルスポンサーデーを開催すると発表した。

13日は今年で創立60周年を迎える「鎌ケ谷巧業デー」が実施され、先着1500人にここでしか手に入らないオリジナルTシャツがプレゼントされる。

14日は「鎌ケ谷総合病院プレゼンツ！鎌スタ健康祭」として、医療法人徳洲会鎌ケ谷総合病院から多くの医師や看護師が球場に集まり、救急車搭乗体験やAEDを使った心臓マッサージ・救命講習、また健康診断や医療・健康相談ブースなどが設けられるなど鎌スタの正面広場が「健康のテーマパーク」に大変身する。

謎の二刀流キャラクター「DJチャス。」は、「何よりPRしたいのは今週末の天気。どうやら晴れマークのようなのでご家族や友人たちと土曜日はTシャツをもらうのもヨシ、日曜日はご自身の健康を振り返ってみるのもヨシ。そして何より鎌スタでこれからの選手たちを応援してくれるのもヨシ！」とおそらく晴天になるであろう空を見上げながら「ヨシ」の連発でイベントをPRしていた。（Full-Count編集部）