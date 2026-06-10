スターラックス航空は、アメリカとプラハ行きを対象としたセールを、6月1日から30日まで開催している。札幌/千歳、函館、仙台、東京/成田、名古屋/中部、大阪/関西、神戸、福岡、熊本、沖縄/那覇、下地島発が対象で、エコノミークラス往復運賃の一例は、沖縄/那覇発シアトル行きが151,400円、大阪/関西発発ロサンゼルス行きが159,300円、福岡・熊本発フェニックス行きが166,800円、東京/成田発プラハ行きが198,300円など。搭乗期間