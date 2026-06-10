米誌「Time」が発表ドジャースの大谷翔平投手が9日（日本時間10日）、2026年のスポーツ界で最も影響力のある100人に選出された。米誌「Time」が発表。大谷にまた一つ、新たな“勲章”が加わった。同誌は「端的に言って、この地球を歩き回る最も華々しい野球選手だ」と大谷を称賛。「直近の2025年ポストシーズンを振り返ってほしい。リーグ優勝決定シリーズ第4戦、オオタニは6回無失点、10奪三振で、バットでは3本塁打を放ち、