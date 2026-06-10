俳優溝端淳平（36）が9日、日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午前0時9分）に出演。新人時代に容姿で悩んでいたことを告白した。「ルッキズム」がこの日のテーマ。MCくりぃむしちゅー上田晋也が「溝端くん、見た目、容姿とかで不快な思いをしたとか？」と尋ねた。溝端は「目が大きいんで、新人のころとかはデカい目を、学園モノ（の撮影）とかで、後ろにいるときに（カメラで）抜けるときに『目がデカくて動かすと邪