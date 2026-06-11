【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の溝端淳平が、9日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。ルックスの悩みを明かした。【写真】溝端淳平、涙で共演俳優と熱い抱擁交わす◆溝端淳平、自身の大きな目に悩むこの日、番組のテーマが「ルッキズム」ということを受け「見た目や容姿で不快な思いをしたことはある？」と溝端が話を振られる一幕があった。すると溝端は「目が