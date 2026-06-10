風船を挟んで向き合うお兄ちゃんと子猫。お互いの息がぴったりと合った、信じられないような光景が繰り広げられました。話題の動画の再生回数は55万回を超え「爪出さないでくれてるのが尊い」「猫ちゃん絶対理解してるよね」「なんて平和な空間だ」といったコメントが集まっています。 【動画：小学生のお兄ちゃんが子猫と『風船』で遊んだ結果…まさかの光景に「最高のパートニャーｗ」】 風船でまさかのラリ&#1