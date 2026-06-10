風船を挟んで向き合うお兄ちゃんと子猫。お互いの息がぴったりと合った、信じられないような光景が繰り広げられました。話題の動画の再生回数は55万回を超え「爪出さないでくれてるのが尊い」「猫ちゃん絶対理解してるよね」「なんて平和な空間だ」といったコメントが集まっています。

【動画：小学生のお兄ちゃんが子猫と『風船』で遊んだ結果…まさかの光景に「最高のパートニャーｗ」】

風船でまさかのラリー！？

TikTokアカウント「保護猫のルイ」に投稿されたのは、小学生のお兄ちゃんと遊ぶ子猫の姿です。

お兄ちゃんが子猫の頭の上に向かって風船をポーンとやさしく投げると、子猫は前足で上手に風船をレシーブ。さらにもう一度前足で弾いて、お兄ちゃんに見事なパスを返したそうです。

お兄ちゃんが再び子猫に向かって風船をあげると、子猫が上手に弾き、そこから楽しいラリーが続いたといいます。

なんと、その回数は5回にも及んだとのこと。これだけラリーが続くなんて、人間の子供同士が遊んでいるみたいで本当に驚きですよね！

お兄ちゃんが大好き！

仲良く遊ぶ様子からもわかるように、子猫はお兄ちゃんのことが大好きなのだそう。お兄ちゃんが学校から帰ってくるとすぐに子猫が寄っていくといいます。

お兄ちゃんのひざの上に乗り、お互いを見つめ合うほど相思相愛なのだそうです。

先輩猫たちとの絆

子猫には2匹の先輩猫もいるといいます。本当の親子のように毛づくろいをしたり、くっついて寝たりする姿も見られるとのこと。

ときには猫社会のルールを教えるように、厳しく相手をしてくれることもあるそうです。優しいお兄ちゃんと頼れる先輩猫たちに囲まれて、子猫はこれからもすくすくと元気に育っていきそうですね。

投稿には「こんなに上手に風船返せるなんて最高のパートニャー」「完璧な風船遊び！楽しんでますね。１人と1匹で（笑）」「メチャクチャ賢い子猫ちゃんですよね」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「保護猫のルイ」では、子猫と先輩猫たちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫のルイ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。