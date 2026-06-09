【ジャカルタ共同】インドネシア銀行（中央銀行）は9日、主要政策金利を緊急に0.25％引き上げ、5.5％にすると発表した。5月20日にも0.5％引き上げたが、中東情勢悪化による原油高などの影響で通貨ルピア安が進行。「ルピアの為替相場が想定よりも弱い」ため、安定強化を図った。ロイター通信によると、ルピアの下落率は今年に入り約8％に上り、対米ドルで史上最安値の更新を続けている。ルピア安の背景には、プラボウォ大統