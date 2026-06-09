9日午前2時5分ごろ、北九州市若松区古前1丁目の廃屋で、肝試しをしていた男女3人から「人の骨のようなものがあった」と110番があった。駆けつけた警察官が白骨化した遺体を見つけた。若松署によると、性別や年齢は不明。ジャンパーやズボンを身に着け、毛布をかぶった状態だった。目立った外傷はなく、死後10年以上経過しているとみられる。署は身元や死因を調べている。通報した3人は福岡市に住む20代で、夜景を見に若松区