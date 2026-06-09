高市総理大臣が実現に意欲を示す「国旗損壊罪」を創設する法案が自民党で正式に了承されました。法案は自民党の総務会で了承され、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で公然と国旗を傷つけることなどを処罰の対象とし、「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」を科すとしています。国旗を傷付ける様子をSNSに投稿した場合も処罰の対象とする一方、アニメや生成AIなどによる創作物は対象外です。自民党内では石破前総