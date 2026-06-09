北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出されたＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の妻で、第１子を出産したモデルの由布菜月が、ニューボーンフォトを公開した。９日までに自身のインスタグラムで「ＹｏｕＴｕｂｅにもアップしたニューボーンフォト生後８日目に撮影していただきました」と明かし、赤ちゃんを抱っこするショットをアップ。「退院してすぐお願いしたのでこのときは寝不足で顔が疲れてるけど、娘がとっても可