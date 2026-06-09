俳優の村田充（48）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。元妻で女優の神田沙也加さん（享年35）の急逝後に引き取った愛犬のブルーザー（愛称ブル）の近況を報告した。村田は「夏を先取りしている犬」とつづり、スイカ柄の服を着せられ、床に寝転ぶブルの写真を投稿。ファンからは「ブル可愛い涼しそ〜」「ぎゃー！！かわいすぎます…」「ブルちゃん毛がフッサフサスイカのお洋服可愛い！」「床もお洋服も涼しげでい