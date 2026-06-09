名古屋市西区の大型商業施設で8日に喉の痛みなどを訴え8人が搬送された異臭騒ぎで、何者かがスプレーのようなものをまく様子が防犯カメラに写っていたことが9日、捜査関係者への取材で分かった。愛知県警が関連を調べる。