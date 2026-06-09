M!LKの吉田仁人が、ソロ2nd EP『東京』を6月8日にリリース。また、表題曲「東京」のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】M!LK 吉田仁人、ソロ2nd EP表題曲「東京」MV東京に渦巻く挑戦や挫折、日常の中にある小さな救い描く） 公開されたMVは、全編ワンテイクカットで撮影。映像内では、楽しそうな学生の間を一人逆に歩いている吉田の姿が描かれており、東京に渦巻く“挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折