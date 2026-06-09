今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。共通点の多い元アスリートとの関係を語った。同番組では、東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストで、今年1月に新日本プロレスからデビューしたウルフアロンと共演。2人の関係について聞かれると、出口は「今年しゃべり始めました。30にしてやっと