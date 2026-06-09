今年3月に現役引退を発表した柔道女子57キロ級カナダ代表で24年パリ五輪金メダルの出口クリスタ（30）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。共通点の多い元アスリートとの関係を語った。

同番組では、東京五輪柔道男子100キロ級金メダリストで、今年1月に新日本プロレスからデビューしたウルフアロンと共演。2人の関係について聞かれると、出口は「今年しゃべり始めました。30にしてやっとしゃべるようになりました」と打ち明けた。

そのため「現役時代は接点はない？」との質問が飛ぶと、ウルフアロンは「ずっと同級生だったんで、高校とか大学とか試合会場にはいるんですけど、あんまりしゃべらなかった」と回想。出口は「（近くに）いるし、（お互いに）ハーフじゃないですか」と共通点を挙げた。

「だから会ってもいいのに何もなかった。目を合わせてくれないんです」という出口に、ウルフは「いやいやいや…」と否定。「やっぱり試合をしに行ってるので、しゃべるのはちょっと違う」と硬派な一面を見せたが、14日に大阪でのタイトルマッチを予定しているため、出口からは「今週試合だよね？」と、番組出演をツッコまれていた。