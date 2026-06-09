ラッパーでアーティストのちゃんみなさんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月8日、投稿を更新。ちゃんみなさんが体調不良によりイベント出演を見合わせることを発表しました。【画像全文】ちゃんみな、体調不良でイベント出演見合わせ「心配でしかない」同アカウントは「【お知らせ】 6月13日 MUSIC AWARDS JAPAN 出演 見合わせについて」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「この度、ちゃんみながのどの不調をはじ