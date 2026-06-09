「相当辛かったのでは？」ちゃんみな、体調不良でイベント出演見合わせ。「甲状腺はなかなか厄介」
ラッパーでアーティストのちゃんみなさんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月8日、投稿を更新。ちゃんみなさんが体調不良によりイベント出演を見合わせることを発表しました。
【画像全文】ちゃんみな、体調不良でイベント出演見合わせ
この投稿には「心配でしかない」「まだまだ活躍して欲しい」「甲状腺はなかなか厄介」「相当辛かったのでは？」「この数年働きすぎだし忙しすぎるのよ」「産前からずっと信じられないくらい働いてた」「ゆっくり休んでください」などのコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像全文】ちゃんみな、体調不良でイベント出演見合わせ
「心配でしかない」同アカウントは「【お知らせ】 6月13日 MUSIC AWARDS JAPAN 出演 見合わせについて」と題し、1枚のテキスト画像を投稿。「この度、ちゃんみながのどの不調をはじめとする体調不良を訴え、医療機関で診察を受けた結果、『甲状腺機能低下症に伴うのどの不調』と診断されました」「診断結果を踏まえ、医師の指導のもと一定期間の療養が必要であると判断されたため、6月13日に開催される MUSIC AWARDS JAPAN 2026 において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と発表しました。ファンからは心配の声が上がっています。
5月はロサンゼルス＆ソウルへ5月には、アメリカ・ロサンゼルスと韓国・ソウルに渡ったちゃんみなさん。多忙なスケジュールも体調不良の一因だったのかもしれません。1日でも早く回復し、また素晴らしいパフォーマンスを見せてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)