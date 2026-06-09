山形美術館の理事会が8日、山形市で開かれ、昨年度の入場者数が9年ぶりに10万人を超えたことが報告されました。山形美術館の理事会で昨年度の事業報告などが承認されました。昨年度の入場者数は13万4815人で、8万人台だった前の年度と比較して5万2000人以上、増加しました。入場者が10万人を突破したのは2016年以来、9年ぶりです。このうち、去年7月から8月にかけて開かれた企画展、「古代エジプト美術館展」には、およそ5万3000人