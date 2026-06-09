【モデルプレス＝2026/06/09】ABEMAは、2026年7月7日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズンとして、『シャッフルアイランド Season7』を放送開始することを決定。また、スタジオMCには、前シーズンに引き続き、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政、タレントの峯岸みなみ、“ゆきぽよ”ことタレントの木村有希、俳優の鈴木福が続投する。【写真】「シャッフルアイランド」美