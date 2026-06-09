横浜FCは9日、2027年からの新戦力として東洋大DF中村琉聖(21)の加入が内定したことを発表した。中村は横浜FCのアカデミー出身。ユース時代の2022年に2種登録選手としてトップチームに在籍した経験を持つ。クラブはプレーの特徴について公式サイトで「左足から繰り出すラインをブレイクして縦に差し込んでいくパスはスペシャルなレベルにあり、常に相手の急所が見えている戦術眼と厳しく寄せられてもワンタッチでかわして前と