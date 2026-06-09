『逆転監督 森保一』（木崎伸也 著）「今まで本当の森保一監督の姿を見てなかったんだなと気付きました。見た目に騙されて、ただのいい人だと思っていた。でも、取材で怒られたときの怖さや選手への厳しい指導の意味がようやく腑に落ちました」【写真】この記事の写真を見る（2枚）長崎の漁師町で育ち、中学校の卒業式には金髪で現れる。友達が上級生にイジメられると、仲間を集めて殴り込みをかける……。義に篤いやんちゃ少年