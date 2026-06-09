セレッソ大阪のMF香川真司が公開した“自宅ショット”が大きな話題を呼んでいる。元日本代表の香川は６月８日、自身のインスタグラムを更新。自宅内と思われる複数枚の写真を公開した。投稿された写真には、ソファで読書を楽しむ姿や、椅子に腰掛けて机に向かいタブレットを操作する様子、さらにサッカーボールを手にしたカットなどが収められている。室内はダークブラウンを基調とした家具やインテリアで統一されており、落