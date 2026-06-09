漫画家・イラストレーターのえりたさんの漫画「もしかして、左利き？」（前・後編）が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む4歳の息子は、フォークやペンを左手で持ちます。「もしかして、息子は左利き？」。自分自身も左利きで苦労した経験を持つ母は…という内容で、読者からは「私も同じです！」「左利きは天才肌で憧れます」などの声が上がっています。“右利き前提”の世の