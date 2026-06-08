全米女子オープン参戦の高橋彩華、コース外での楽しみを告白ドジャースの大谷翔平投手の試合を観戦する日本の女子プロプロゴルファーが相次いでいる。カリフォルニア州のリビエラCCで行われた全米女子オープンに参戦した選手がこぞって訪問。27歳の高橋彩華（サーフビバレッジ）もユニホーム姿の写真を公開した。高橋は「せっかく初LAに来たなら楽しもうということで、楽しんできました」「ユニバでゲームしたらドデカクッショ