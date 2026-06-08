全米女子オープン参戦の高橋彩華、コース外での楽しみを告白

ドジャースの大谷翔平投手の試合を観戦する日本の女子プロプロゴルファーが相次いでいる。カリフォルニア州のリビエラCCで行われた全米女子オープンに参戦した選手がこぞって訪問。27歳の高橋彩華（サーフビバレッジ）もユニホーム姿の写真を公開した。

高橋は「せっかく初LAに来たなら楽しもうということで、楽しんできました」「ユニバでゲームしたらドデカクッション取れたり初の大谷さん見れたり、日本で見れない景色を沢山見れました」と報告。さらにドジャースタジアムの上層スタンドで、白いホーム用ユニホームをまとった写真を公開すると、ファンから驚きの言葉が集まった。

「スカートめっちゃ似合っています」

「楽しめて良かったです」

「野球観戦楽しめて良かったですね ウェアと違って！違った姿も」

全米女子オープンでは8オーバーで予選突破ならず。投稿では「また日本で頑張るぞー」と、国内ツアーでの健闘を誓っていた。高橋の他にも菅楓華や桑木志帆も自身のインスタグラムでドジャース戦観戦を報告している。



（THE ANSWER編集部）