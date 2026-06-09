新ルールの採用で広がるメジャーと日本の違いベネズエラが悲願の優勝を達成した2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）から約2か月が経った。日本では侍ジャパンを率いた井端弘和監督が契約満了に伴い退任。2028年のロサンゼルス五輪出場と優勝を目指し、次期監督の選出が進められている。これまで国際大会になると必ず、MLB球に準じる大会公式球とNPB公式球の違いが取り沙汰されていたが、今回のWBCではNPBで未採用の