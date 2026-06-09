空港を巡るだけで、日本全国のご当地グルメはどこまで味わえるのか――。きょう9日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、福田麻貴(3時のヒロイン)、信子(ぱーてぃーちゃん)、植田紫帆(オダウエダ)が早朝5時から弾丸旅へ。羽田、新千歳、セントレア、那覇を飛び回り、空港限定の絶品グルメを食べ尽くす。(左から)植田紫帆、福田麻貴、信子今回のテーマ