クリスピー・クリーム・ドーナツから、暑い夏にぴったりの期間限定ドーナツが登場します。2026年7月15日（水）より販売される『COOL SUMMER LOVIN’』は、水族館の人気者「ペンギン」と涼しげな「流氷」をモチーフにした新作2種。見た目のかわいらしさはもちろん、夏らしい爽やかな味わいや食感も楽しめる注目のラインアップです。家族や友人との夏のおやつタイムを彩る新作ドーナツをご紹介