小・中学生のカテゴリーは、2029年から高反発バットの使用禁止小・中学生のカテゴリーで2029年から、ウレタンなどの素材を使った複合バットの使用が禁止になる。バットが変われば、学童野球も変わるのか。全国制覇の経験もある滋賀県の学童野球チーム「多賀少年野球クラブ」の辻正人監督は、フェアな勝負や本格派の投手が増えると期待する。使用禁止となるのは、ウレタンやスポンジなどの弾性体を外装に使用した高反発の複合バ