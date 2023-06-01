【Amazon：日立掃除機 セール】 開催期間：6月9日0時～6月22日23時59分 日立 コードレス スティッククリーナー スタンド式充電台付き Amazonにて、日立の掃除機がセール価格で販売されている。期間は6月22日23時59分まで。 期間中、コードレススティッククリーナーのサイクロン式と紙パック式や、630Wの強力パワーで微細なご