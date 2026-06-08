8日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、アウトサイドヒッター兼オポジットの川野琢磨（19）と強化育成選手の契約を継続すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 強化育成選手とは、高校生・大学生を対象にトップアスリートとしての成長を促すことを目的とする、東京GB独自の制度だ。 東京都出身の川野は駿台学園高校在学中、春高バレӦ