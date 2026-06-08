【モデルプレス＝2026/06/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月6日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」19歳美女「クール」と話題の雰囲気ガラリヘア◆米澤りあ、新しいヘアカラー公開米澤は「暗くして切った アウトドアすぎて毎日カフェしてる」とつづり、夕暮れ時の街中でのショ