「今日好き」米澤りあ「暗くして切った」雰囲気ガラリな新ヘアお披露目「可愛すぎて2度見」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが6月6日、自身のInstagramを更新。ヘアチェンジを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「クール」と話題の雰囲気ガラリヘア
米澤は「暗くして切った アウトドアすぎて毎日カフェしてる」とつづり、夕暮れ時の街中でのショットを複数枚投稿。タンクトップにカモフラージュ柄のショートパンツのセットアップを合わせた美しい脚が印象的なコーディネートに、暗めのトーンにカットされた新しいボブヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「可愛すぎて2度見」「いい色」「コーディネートとの組み合わせもばっちり」「街中でのショットが絵になる」「クールなのに可憐」「頭身バランスに驚き」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「クール」と話題の雰囲気ガラリヘア
◆米澤りあ、 新しいヘアカラー公開
米澤は「暗くして切った アウトドアすぎて毎日カフェしてる」とつづり、夕暮れ時の街中でのショットを複数枚投稿。タンクトップにカモフラージュ柄のショートパンツのセットアップを合わせた美しい脚が印象的なコーディネートに、暗めのトーンにカットされた新しいボブヘアスタイルを披露している。
◆米澤りあの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「可愛すぎて2度見」「いい色」「コーディネートとの組み合わせもばっちり」「街中でのショットが絵になる」「クールなのに可憐」「頭身バランスに驚き」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は「ニャチャン編」「ホアヒン編」「夏休み編2024」に参加した。（modelpress編集部）
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