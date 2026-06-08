純烈の初期からのメンバーであり、リードボーカルを務める白川裕二郎が、2027年3月末をもってグループを卒業することが発表された。白川は「一度立ち止まり肉体的にも精神的にもしっかりと充電をして、純烈としてではないですが皆様の前に戻ってきます。」と語り、これまで支えてくれたファンやメンバー・スタッフへの感謝を述べた。最年少の後上翔太は「心の底から親孝行したいとお母さんのために歌ってきた白川さんを見てきた。