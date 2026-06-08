UHA味覚糖が日本代表カードの付いた「ぷっちょ」を8日から販売UHA味覚糖は6月8日から「サッカー日本代表カード」が付いた「ぷっちょ袋 サッカー日本代表カード ソーダ味」を販売開始した。コンビニやスーパーで展開されており「味覚糖が本気出した」「買わねば！」と大きな話題を呼んでいる。今回の商品は、10種のノーマルカードに加え、光り輝くホログラム加工とサインプリントを融合させたレアカードをラインナップ。さらに